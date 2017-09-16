علي جمعة: الصور المفبركة عن مذابح الروهينجا تضلل الشباب

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جورج سوروس هو المسئول عن الأزمة في بورما، موضحا أن سوروس هو الملياردير الأمريكي الذي يدير مجموعات الأزمات في سوريا والعراق.

وأضاف جمعة، خلال لقائه اليوم السبت ببرنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "سي بي سي": "قضية مسلمي الروهينجا خالطها الكثير من المغالطات والتلبيس والإخفاء"، موضحا أن هناك من ينشر صورا مفبركة عن مذابح الروهينجا تهدف لتضليل الشباب وتشجيعهم على الانضمام للعصابات المسلحة.

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وتابع: "هم معتدون ضد الإنسانية، يبقى ليه تكذب؟، فجرائم الحكومة البورمية ضد مسلمي الروهينجا حقيقية".