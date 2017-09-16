أزارو يتعادل للأهلي أمام الترجي (فيديو)

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تعادل المغربي وليد أزارو، بالهدف الثاني للأهلي، في شباك ضيفه الترجي التونسي، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب «برج العرب» في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل عبد الله السعيد، هدف المارد الأحمر، في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء، حصل عليها المغربي وليد أزارو، قبل أن يفلت الخنيسي من الرقابة ويسجل التعادل في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، تقدم غيلان الشعلالي للترجي في الدقيقة 48 من خطأ لشريف إكرامي حارس الأهلي، قبل يتمكن أزارو من ادراك التعادل للمارد الاحمر في الدقيقة 67.

هدف أزارو..



