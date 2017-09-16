أوتارا يقود دجلة للفوز بثنائية على حساب إنبي

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تمكن وادي دجلة، من تحقيق فوزه الأول في الدوري الممتاز، على نظيره إنبي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، في الجولة الثانية من البطولة.

تقدم أوتارا لدجلة في الدقيقة الـ26 من الشوط الأول، وعزز نفس اللاعب تقدم فريقه بهدف ثاني في الدقيقة الـ69، قبل أن يقلص إنبي الفارق في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عبر حمدي فتحي.

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بتلك النتيجة حصد دجلة أول 3 نقاط في مشواره ببطولة الدوري، ليصعد للمركز الخامس، وتجمد إنبي عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر في جدول الترتيب.