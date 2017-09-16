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حرس السواحل الليبي ينقذ أكثر من ألف مهاجر غير شرعي غرب طرابلس

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مصراوي Masrawy

حرس السواحل الليبي ينقذ أكثر من ألف مهاجر غير شرعي غرب طرابلس

08:24 م السبت 16 سبتمبر 2017

حرس السواحل الليبي ينقذ أكثر من ألف مهاجر غير شرعي غرب طرابلس

حرس السواحل الليبي

طرابلس - (د ب أ):

تمكنت اليوم السبت دورية من نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل الليبي، "القطاع الغربي" من إنقاذ 047ر1 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة لم يتم تحديدها بعد، بينهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية في طرابلس، عميد "أيوب قاسم" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن عملية الضبط والإنقاذ تمت في ثلاث مناطق مختلفة، (شمال مدينة صبراته، ومنطقة الوادي، وشمال شواطئ تليل السياحية)"، وجميعها تقع إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وكان المهاجرون يستقلّون ثمانية قوارب مطّاطية، وبعد عملية الإنقاذ تم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، بعد تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

يذكر أن حرس السواحل الليبي قد أنقذ أمس الجمعة 090ر1 مهاجرا غير قانوني.

وأضاف "قاسم" "إن أعداد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا تراجعت ، ولكن هذا لا يعني أن محاولات الهجرة من السواحل الليبية تراجعت أيضاً، فقوّات البحرية الليبية وحرس السواحل تقوم بأكثر من اللازم للقضاء على عمليات الهجرة، فضلاً عن الحراك الشعبي القائم في بعض المدن الساحلية والهادف لنفس الأمر".

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