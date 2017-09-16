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سياسي إيطالي مناهض للمؤسسات يعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء

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مصراوي Masrawy

سياسي إيطالي مناهض للمؤسسات يعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء

08:14 م السبت 16 سبتمبر 2017

سياسي إيطالي مناهض للمؤسسات يعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء

لويجي دي مايو

روما - (د ب أ):

أعلن اليوم السبت السياسي الشعبوى لويجي دي مايو، المنتمي لحركة النجوم الخمسة، المناهضة للمؤسسات في إيطاليا، اعتزامه الترشح لأعلى المناصب في البلاد وهو منصب رئيس الوزراء.

وكتب دي مايو (31 عاما) عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السبت: "الآن علينا إتمام العمل: دعونا نتحرك إلى القصر الحاكم وندع إيطاليا تزدهر مرة أخرى".

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في إيطاليا خلال النصف الأول من عام 2018.

وكان يُنظر إلى دي مايو، وهو مواطن من نابولي ودخل البرلمان في عام 2013 بعد ترك الجامعة، منذ فترة طويلة باعتباره طامحا لذلك المنصب الرفيع.

وقبل أن يتمكن من الترشح لرئاسة الوزراء، يتعين على دي مايو أن يحظى بالموافقة على ترشحه من جانب حركة النجوم الخمسة. وقالت صحيفة "لا ريبابليكا" اليومية إن نتائج التصويت على الانترنت يجب ان تسفر عن نتائج بحلول 23 سبتمبر.

وتُظهر استطلاعات الرأي تقدم حركة النجوم الخمسة على الحزب الاشتراكى الديمقراطي الحاكم. ويعتبر دي مايو - وهو حاليا نائب رئيس مجلس النواب وعضو مجلس إدارة الحركة – قوة موازية لمؤسس الحزب ذى الحالة المزاجية المتقلبة بصورة أكبر ، وهو الممثل الكوميدي السابق بيبي جريللو.

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مصراوي Masrawy

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