وزير النقل: ازدواج "قنا - سوهاج" سيحدث طفرة في حركة النقل بالصعيد

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن ازدواج طريق "قنا - سوهاج" الصحراوي الغربي، والذي يبلغ طوله 140 كيلو متر، سيحدث طفرة في حركة النقل والمواصلات بين محافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، اليوم السبت، ازدواج الطريق في زيارة إلى محافظة قنا، رافقه خلالها المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، وعدد من القيادات التفيذية.

وخلال الزيارة، أوضح وزير النقل أنه جاري الانتهاء من مشروع ازدواج الطريق خلال أيام قليلة مقبلة، بعد الانتهاء من تركيب وسائل الأمان والعواكس والإشارات، تمهيدًا لافتتاحه بداية أكتوبر المقبل.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوزير إنشاءات كوبري قوص العلوي جنوبي قنا، وطالب بتطبيق القانون وغرامات التأخير على شركة المقاولون العرب لتأخرها في إنجاز المشروع، وذلك أسوة بالإجراءات التي تتبع مع المقاولين.

كما أشار إلى الانتهاء من تطوير ٢٤٥ مزلقان على شريط السكك الحديدية بالمحافظة، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تطوير من 10 إلى 15 مزلقان شهريًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الشركات الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي.

لفت الوزير أيضًا إلى توقيع عقود مع إحدى الشركات الأمريكية لتدريب ٤٠ مهندسًا ورفع كفاءة ٢٣٥ فنيًا تابعين لهيئة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن العقد يشمل توريد ١٠٠ جرار قطارات، مقررًا أن تعمل على خدمة المحافظات ذات البعد الطولي.

وفي السياق، قال الوزير إنه تم البدء في تركيب الإشارات الإلكترونية بمزلقات السكك الحديدية في ٤ قطاعات، هي (أسيوط - سوهاج)، و(بني سويف - سوهاج)، ونجع حمادي، و(بنها - الزقازيق)، وذلك بتمويل من البنك الدولي وتكلفة إجمالية تبلغ ١٥ مليار جنيه.