"صحة دمياط": افتتاح قسم العناية المركزة بـ "كفر سعد المركزي" بعد تطويره

دمياط - محمد إبراهيم:

قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة في دمياط، إن تطوير المنظومة الطبية من أولويات اهتمامه لا سيما فيما يتعلق بسد العجز في بعض المستشفيات وتوفير الأجهزة المطلوبة والدفع بأفضل العناصر لخدمة المواطنين.

وأوضح الخطيب، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه جرى افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى كفر سعد المركزي بعد تطويره، حيث يستوعب القسم حاليًا 8 أسرة بالإضافة إلى 11 سرير عناية مركزة بمستشفى الطوارئ.

وبين أنه يجري الاستعداد لافتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى دمياط التخصصي رقم (2) بقدرة 13 سريرًا بعد تجهيز القسم تجهيزًا كاملاً من وزارة الصحة لتصبح عدد الأسرة بالعناية المركزة 28 سريرًا، مشيرًا إلى تزويد قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى التخصصي بحوالي 4 غرف عمليات ليصبح عدد غرف العمليات 13 غرفة.