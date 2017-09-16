"صحة دمياط": افتتاح قسم العناية المركزة بـ "كفر سعد المركزي" بعد تطويره
"صحة دمياط": افتتاح قسم العناية المركزة بـ "كفر سعد المركزي" بعد تطويره
07:55 م السبت 16 سبتمبر 2017
لدكتور رمضان الخطيب
دمياط - محمد إبراهيم:
قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة في دمياط، إن تطوير المنظومة الطبية من أولويات اهتمامه لا سيما فيما يتعلق بسد العجز في بعض المستشفيات وتوفير الأجهزة المطلوبة والدفع بأفضل العناصر لخدمة المواطنين.
وأوضح الخطيب، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه جرى افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى كفر سعد المركزي بعد تطويره، حيث يستوعب القسم حاليًا 8 أسرة بالإضافة إلى 11 سرير عناية مركزة بمستشفى الطوارئ.
وبين أنه يجري الاستعداد لافتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى دمياط التخصصي رقم (2) بقدرة 13 سريرًا بعد تجهيز القسم تجهيزًا كاملاً من وزارة الصحة لتصبح عدد الأسرة بالعناية المركزة 28 سريرًا، مشيرًا إلى تزويد قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى التخصصي بحوالي 4 غرف عمليات ليصبح عدد غرف العمليات 13 غرفة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مستشفى قنا العام يعقد بروتوكول تعاون مع معهد القلب بالجيزة
-
القضاء الإداري يحجز إشكال محافظ دمياط على حكم النظافة لجلسة 23 أكتوبر
-
بالصور.. إحالة 65 من العاملين بمستشفى أشمون في المنوفية للتحقيق
-
ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس في السويس إلى 21 عاملاً
إعلان
إعلان