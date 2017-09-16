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الإعداد لأكبر حملة للكشف عن فيروس سي بين طلاب جامعة بنها

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مصراوي Masrawy

الإعداد لأكبر حملة للكشف عن فيروس سي بين طلاب جامعة بنها

07:54 م السبت 16 سبتمبر 2017

الإعداد لأكبر حملة للكشف عن فيروس سي بين طلاب جامعة بنها

جامعة بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، عن الإعداد لأكبر حملة للكشف عن فيروس سى بين طلاب الفرقتين الأولى والرابعة بجميع كليات الجامعة، وذلك بالتنسيق مع كلية الطب البشري والمستشفيات الجامعية.

وأشار القاضي، في تصريحات له اليوم السبت، إلى أنه سيتم خلال الحملة إجراء التحاليل المبدئية وتحاليل الأجسام المضادة والفحوص المتقدمة وكل الاختبارات الطبية والمعملية من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين بالجامعة.

وأضاف أنه ستتم إحالة الحالات التي تثبت إيجابية إصابتها بالفيروس للمستشفيات الجامعية، وستتكفل الجامعة بعلاجها حتى اكتمال شفائها، وذلك في إطار خطة الدولة والجامعة للقضاء على المرض في ضوء توجيهات القيادة السياسية للبلاد.​

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