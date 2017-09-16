ضبط 16 كيلو بانجو داخل مخزن سري بسيارة أجرة في بورسعيد
ضبط 16 كيلو بانجو داخل مخزن سري بسيارة أجرة في بورسعيد
07:52 م السبت 16 سبتمبر 2017
ضبط 16 كيلو بانجو داخل مخزن سري بسيارة
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أحبط ضباط الشرطة المسؤولين عن تأمين منفذ الرسوة الجمركي في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من نبات البانجو المخدر.
وعثر المقدم محمد عدس، والنقيب أحمد الشافعي، والنقيب محمود أسامة، أثناء تفتيشهم إحدى سيارات الأجرة العابرة لمنفذ الرسوة الجمركي على مخزن سري داخل أسطوانة الغاز الخاصة بالسيارة، داخله 8 لفات من نبات البانجو المخدر، تزن قرابة 16 كيلو جرام.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة من التحفظ على السيارة والمضبوطات، وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات بعد تحرير محضر بالواقعة.
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