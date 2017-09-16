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من كشاكيل إلى "علبة رمل ملوّن".. المستلزمات "مسحت" ولي أمر المدارس الخاصة

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مصراوي Masrawy

من كشاكيل إلى "علبة رمل ملوّن".. المستلزمات "مسحت" ولي أمر المدارس الخاصة

07:52 م السبت 16 سبتمبر 2017

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كتبت- ياسمين محمد:

مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، بدأت المدارس في إعلان متطلبات الدراسة تحت مسمى "supply list" من أولياء الأمور، الذين بدأوا في تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بنوع من السخرية، نظرًا لكثرة عناصر القائمة، وغرابة بعض المتطلبات.

وجاءت متطلبات المدارس الدولية في مقدمة القوائم "الأطول" مقارنة بالمدارس الخاصة "عربي – لغات"، أو التجريبية.

وتلخصت متطلبات المدارس التجريبية في مجموعة من "الكشاكيل والكراسات"، بينما تخطت المدارس الدولية ذلك مقدمة طلبات أخرى مثل: "علب ألوان مختلفة الأنواع، سبورة صغيرة، أقلام سبورة، مطهر، صابون، سكتش أبيض، سكتش كانسون ألوان، باكيت فوم سادة، باكيت فوم جليتر، علبة خرز، وعلبة رمل ملون، ملابس إضافية للطفل، مريلة"، إلى غير ذلك من الأدوات التي تساعد الطلاب على ممارسة الأنشطة.

واستنكر عدد من أولياء الأمور، مبالغة بعض المدارس في الأدوات المطلوبة، وتركيز بعضها على كميات كبيرة، أو ماركات محددة، مشيرين إلى أن بعض القوائم تتكلف أكثر من 1000 جنيه للطالب الواحد، وهو ما لا يضعونه في الحسبان عند تدبير مصروفات المدارس التي تصل لآلاف الجنيهات سنويًا.

ونتيجة لتذمر عدد من المواطنين، ظهرت إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك"، تحت مسمى schools supplies list ، لتجميع كافة المتطلبات، وتوصليها لأولياء الأمور، خاصة أن بعضهم قد يجدون صعوبة في تجميع كافة عناصر القائمة المطلوبة منهم، وبدأت الصفحة في تقديم تخفيضات لأولياء الأمور.

إلى جانب ذلك، أقترح البعض، التخلي عن جمع القوائم من المكتبات المشهورة، والاتجاه إلى سوق الفجالة بميدان رمسيس، تخفيضًا للتكاليف.

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