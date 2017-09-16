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جمعة: ما يحدث لمسلمي الروهينجا «جريمة إنسانية»

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جمعة: ما يحدث لمسلمي الروهينجا «جريمة إنسانية» جمعة: ما يحدث لمسلمي الروهينجا «جريمة إنسانية»

التحرير

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استنكر الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ما يحدث لمسلمي الروهينجا، مؤكدا أنها جريمة إنسانية ينكرها كل شخص، ويمكن اللجوء للمحكمة الدولية لنصرتهم.

وناشد جمعة، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "cbc" الوقوف مع مسلمي الروهينجا: "لابد من أن نقف خلف مؤسساتنا فيما يتعلق بدعم مسلمي الروهينجا، فعندما تنظم وزارة الخارجية المصرية فعالية أو تقر معونة معينة لمسلمي بورما نؤيدها".

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وتابع: "مايحدث في بورما مسألة عرقية في المقام الأول وطائفي في نفس الوقت متعلقة بأمر ما"، مؤكدا أن نصرة مسلمي بورما يكون بالدعاء لهم.

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التحرير

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