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محمود طاهر ينفي رفع دعوى قضائية ضد «الأولمبية»

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محمود طاهر ينفي رفع دعوى قضائية ضد «الأولمبية» محمود طاهر ينفي رفع دعوى قضائية ضد «الأولمبية»

التحرير

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 أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، أنه لم يرفع أية دعوة قضائية أمام مجلس الدولة أو القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 62 للجنة الأوليمبية المصرية بشأن اللائحة الاسترشادية وتطبيقيها على النادي الأهلي.

وقال طاهر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه لم يقم بتوكيل أي محامين بخصوص هذا الشأن، وأن كل ما نشر عن هذه الدعوى القضائية غير صحيح شكلا وموضوعًا.

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وكانت بعض المواقع نشرت قيام أحد المحامين، وكيلا عن المهندس محمود طاهر، وآخرين من أعضاء النادي برفع دعوى قضائية اليوم السبت، أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار رقم 62 للجنة الأوليمبية.

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التحرير

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