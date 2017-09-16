الخنيسي يتعادل للترجي أمام الأهلي (فيديو)

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تعادل طه ياسين الخنيسي للترجي التونسي، في شباك الأهلي، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب «برج العرب» في ذهاب الدوري ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل عبد الله السعيد، هدف المارد الأحمر، في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء، حصل عليها المغربي وليد أزارو، قبل أن يفلت الخنيسي من الرقابة ويسجل التعادل في الدقيقة 20.