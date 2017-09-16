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عبد الله السعيد يتقدم للأهلي بهدف في شباك الترجي (فيديو)

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عبد الله السعيد يتقدم للأهلي بهدف في شباك الترجي (فيديو) عبد الله السعيد يتقدم للأهلي بهدف في شباك الترجي (فيديو)

التحرير

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تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول في شباك ضيفه الترجي التونسي، بهدف دون رد، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب «برج العرب» في ذهاب الدوري ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل عبد الله السعيد، هدف المارد الأحمر، في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، من ركلة جزاء، حصل عليها المغربي وليد أزارو.

 

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التحرير

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