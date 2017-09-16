بالصور.. أهالي "السلام" بالسويس يقطعون الطريق احتجاجًا على انقطاع المياه

السويس - حسام الدين أحمد:

قطع عشرات الأهالي في مدينة السلام بالسويس، مساء اليوم السبت، الطريق الفرعي المؤدي إلى مدخل المدينة والضواحي المجاورة، احتجاجًا على انقطاع المياه عن المدينة منذ 3 أيام، فيما اشتكوا تجاهل المسؤولين معاناتهم.

وقال المهندس حلمي عبد الوهاب، رئيس شركة ترسانة السويس الأسبق، إن مدينة السلام بشقيها 1و 2 تعاني نقصًا بمياه الشرب بسبب زيادة عدد سكانها وانخفاض كميات المياه الواصلة إليها.

وأضاف خلال الوقفة، التي انتظمت أمام محطة رفع المياه المتاخمة لطريق "السويس - القاهرة"، أن المحطة تضم 4 طرمبات مياه، واحدة منها فقط التي تعمل، ما يؤدي إلى ضعف ضخ المياه إلى المدينة، على حد قوله.

وهو ما أكده محمد عبد الغني، من سكان المدينة، الذي أرجع ضعف المياه إلى استبدال فنيي شركة المياه صمامات عادية غير مطابقة بالصمام الرئيسي المنظم لضخ المياه إلى مدينتهم.

وفي السياق، انتقلت قوة من شرطة النجدة إلى موقع الاحتجاج، واستمع ضابط القوة إلى الأهالي، فيما طالبهم بفتح الطريق وضبط النفس، حرصًا على مصالح جيرانهم. كما حضر مهندسو وفنيو الشركة القابضة لبحث حل المشكلة.​