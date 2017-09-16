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بالصور.. وزير الأوقاف يلتقط الصور التذكاريه مع سُياح معبد الأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الأوقاف يلتقط الصور التذكاريه مع سُياح معبد الأقصر

07:28 م السبت 16 سبتمبر 2017

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الأقصر - محمد محروس:

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، معبد الأقصر مساء اليوم السبت، رفقة المحافظ محمد بدر، وقيادات الوزارة، وعدد من الأئمة، وذلك للتأكيد على احترام الإسلام وتقديره لجميع الحضارات الإنسانية.

وخلال الزيارة، التقط وزير الأوقاف صورًا تذكارية مع عدد من السائحين الأجانب، كما استمع لشرح مفصل عن تاريخ المعبد من الدكتور مصطفى وزيري مدير عام آثار الأقصر.

وقال وزير الأوقاف إن الإسلام دين حضارة يحترم جميع الحضارات الإنسانية، مضيفًا: "لم يحدث في تاريخ المسلمين الأوائل أن دمروا أي أثر في أي من البلدان التي دخلوها"، مدللاً على ذلك بوجود معظم آثار الحضارات السابقة في مختلف البلدان التي دخلها الإسلام كما هي.

تفقد الوزير أيضًا مسجد سيدي أبو الحجاج الأثري وأدى صلاة المغرب داخله قبل أن يتوجه إلى مطار الأقصر مغادرًا المدينة بعد زيارة استمرت 24 ساعة.

وتأتي زيارة وزير الأوقاف معبد الأقصر على هامش زيارته المحافظة لافتتاح المعسكر التدريبي للأئمة، والبدء في توزيع لحوم صكوك الأضاحي، وافتتاح مسجد العتيق بعد تطويره وتوسعته.​

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