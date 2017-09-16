حملات للكشف عن متعاطي المخدرات في جامعة بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن رئيس جامعة بنها، الدكتور السيد القاضي، عن إعداد حملات مفاجئة، بالتنسيق مع كلية الطب البشري في الجامعة، للكشف عن متعاطي المخدرات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشار القاضي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن الحملات تشمل سحب عينات من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس لبيان إيجابية أو سلبية تعاطيهم المخدرات.

وأضاف أن عقوبة الفصل ستكون هي العقاب الأمثل لمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة.​