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حملات للكشف عن متعاطي المخدرات في جامعة بنها

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مصراوي Masrawy

حملات للكشف عن متعاطي المخدرات في جامعة بنها

07:17 م السبت 16 سبتمبر 2017

حملات للكشف عن متعاطي المخدرات في جامعة بنها

جامعة بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن رئيس جامعة بنها، الدكتور السيد القاضي، عن إعداد حملات مفاجئة، بالتنسيق مع كلية الطب البشري في الجامعة، للكشف عن متعاطي المخدرات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشار القاضي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن الحملات تشمل سحب عينات من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس لبيان إيجابية أو سلبية تعاطيهم المخدرات.

وأضاف أن عقوبة الفصل ستكون هي العقاب الأمثل لمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة.​

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