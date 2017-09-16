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رئيس الوزراء العراقي: الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان "لعب بالنار"

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي: الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان "لعب بالنار"

07:19 م السبت 16 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد – (أ ش أ):

جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحذيره من الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، مؤكدا أن هذا الاستفتاء هو "لعب بالنار".

وحذر العبادي - في تصريحات إعلامية، نقلتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم السبت - من فتح الباب على مصراعيه أمام دول العالم لعدم احترام حدود ودستور العراق.

وخاطب العبادي القادة الأكراد قائلا: "دعوة مخلصة وأخوية إلى القادة في كردستان بأن قرار الاستفتاء خطير ولعب بالنار"، لافتا إلى أن كل المكتسبات التي حققها المواطنون الكرد العراقيون معرضة للتهديد.

وأضاف: "هناك مشكلة بين الإقليم والحكومة الاتحادية يجب حلها في جو أخوي وليس انفصاليًا.. إننا نفتح أبواب الحوار لكل شيء لكن لدينا دستور يجب أن نلتزم به".

يُشار إلى أن هناك عدة دول أصدرت بيانات أعلنت فيها عدم تأييدها لاستفتاء إقليم كردستان، محذرة من أنه يشتت التركيز على الجهود الرامية إلى إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي.

هذا المحتوى من

Asha

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