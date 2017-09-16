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وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة الأزمات الدولية في نيويورك

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة الأزمات الدولية في نيويورك

07:11 م السبت 16 سبتمبر 2017

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة الأزمات الدولية في نيويورك

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

التقى ‏وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت، رئيس مجموعة الأزمات الدولية وذلك على هامش مشاركة في أعمال الجمعية العامة في نيويورك.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجانبين ناقشا تطورات الاوضاع في ليبيا ومكافحة الارهاب والقضية الفلسطينية والوضع في سوريا.

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Asha

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