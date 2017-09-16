وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة الأزمات الدولية في نيويورك

القاهرة - (أ ش أ):

التقى ‏وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت، رئيس مجموعة الأزمات الدولية وذلك على هامش مشاركة مصر في أعمال الجمعية العامة في نيويورك.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجانبين ناقشا تطورات الاوضاع في ليبيا ومكافحة الارهاب والقضية الفلسطينية والوضع في سوريا.