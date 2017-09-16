استمرار الاحتفالات والدعايات الانتخابية في إقليم كردستان دعما لعملية الاستفتاء

دهوك(العراق) - (د ب أ):

استمرت الاحتفالات والدعايات الانتخابية في إقليم كردستان دعما لعملية الاستفتاء المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من هذا الشهر.

وحضر رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني تجمعاً ضم أكثر من 50 ألف شخص من كافة مكونات محافظة دهوك وسهل نينوى للمشاركة في احتفالية كبيرة حاملين إعلام كردستان وشعار "نعم للاستفتاء واستقلال كردستان" .

ووصف بارزاني في كلمة له خلال الاحتفالية مجلس النواب العراقي، "بالبرلمان الشوفيني" قائلاً إن "البرلمان العراقي لم يعد برلمانا فيدراليا، إنما برلمان بيد مجموعة شوفينية، والأغلبية السياسية بدعة لمحاربة شعب إقليم كردستان".

وأضاف برزاني، ان إقليم كردستان من اليوم وصاعداً، لن يولي أي اعتبار لقرارات "البرلمان الشوفيني العراقي".

ووجه برزاني، شكره لبرلمان الإقليم على موافقته على إجراء الاستفتاء في موعده المحدد، مضيفا أن هناك خطوتين أمامنا، الأولى الاضطهاد والثانية الاستقلال.

وأضاف" نحن الكرد لا نهدد أحداً ولن نقبل لأحد أن يهددنا، موضحا أن لغة التهديد لن تجدي نفعا".

وتابع أن "الوقت قد حان لكي نقول كفى للقمع والاستبداد"، مضيفاً لن نتلق حتى اللحظة أي بديل حقيقي للاستفتاء وسنتوجه لنقول نعم لاستقلال كردستان".

وأكد أن" الاستفتاء سيجري في موعده، مطالبا المواطنين بالذهاب في 25 سبتمبر الجاري إلى صناديق الاقتراع، مضيفا أن "مبدأ الفدرالية والشراكة لاوجود له ببغداد، وشعبنا قال كلمته للتوجه صوب الاستفتاء".