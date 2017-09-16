ضبط موظف سابق في الشرقية​ بتهمة تزوير محررات رسمية

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط موظف بالمعاش متهم بتزوير مُحررات رسمية وأختام مصالح حكومية لتعيين مواطنين بالوظائف الحكومية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "مصطفى. س. ع" 61 عامًا، موظف بالمعاش، مُقيم بدائرة مركز أبو حماد؛ لتزويره مُحررات رسمية، واصطناع أختام شعار الدولة لعدد من المصالح الحكومية بغرض تعيين مواطنين في وظائف حكومية، وخاصةً إدارة أبو حماد التعليمية، مقابل مبالغ مالية متفق عليها مع عملائه.

ضُبط المتهم وبحوزته مجموعة خطابات تعيين منسوب صدورها إلى وزارة التربية والتعليم، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، بالإضافة إلى 3 ورقات "على بياض" ممهورة بخاتم شعار الحمهورية، وحرر عن ذلك المحضر رقم 20013 جُنح أبو حماد لسنة 2017.