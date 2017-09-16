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وزير التعليم العالي يلعب "تنس طاولة" مع "الخشت" ويتحدى طالب في "الريست"

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يلعب "تنس طاولة" مع "الخشت" ويتحدى طالب في "الريست"

07:02 م السبت 16 سبتمبر 2017

خالد عبد الغفار

كتبت-داليا شبل:

تصوير - نادر نبيل:

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، الطلاب الجدد بجامعة القاهرة، المهرجان الذي نظمته الجامعة للاحتفال ببداية العام الدراسي.

وأضفى وزير التعليم العالي على جولته بحرم الجامعة روح المرح، عندما قام بلعب "تنس الطاولة" مع الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أثناء تفقده لبرامج الأنشطة الرياضية.

واستمر التفاعل والمرح بين وزير التعليم العالي والطلاب، حيث دخل الوزير في تحدٍ مع أحد الطلاب من ممارسي لعبة "الريست".

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مصراوي Masrawy

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