إصابة شاب فلسطيني في مواجهات مع قوات إسرائيلية جنوب نابلس
إصابة شاب فلسطيني في مواجهات مع قوات إسرائيلية جنوب نابلس
07:00 م السبت 16 سبتمبر 2017
ارشيفية
نابلس - (د ب أ):
أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية عراق بورين، جنوبي نابلس.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن مواجهات اندلعت بين الأهالي وقوات إسرائيلية في قرية عراق بورين، ما أدى لإصابة الشاب في يده، وجرى نقله للمستشفى.
وأضاف دغلس أن عددا من الأهالي أصيبوا بحالات اختناق، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.
ولم يكشف المسؤول عن سبب اندلاع المواجهات.
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