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موسكو: لا نية لدى روسيا لتثبيت أقدامها في سوريا

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مصراوي Masrawy

موسكو: لا نية لدى لتثبيت أقدامها في سوريا

07:00 م السبت 16 سبتمبر 2017

موسكو: لا نية لدى روسيا لتثبيت أقدامها في سوريا

ألكسندر لافرينتيف

موسكو – (أ ش أ):

أعلن رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف إلى مفاوضات "أستانة 6" بشأن التسوية السورية اليوم السبت أنه لا نية لدى موسكو على المدى الإستراتيجي لتثبيت أقدامها في سوريا.

وأكد لافرينتيف - في تصريحات خاصة لقناة (روسيا اليوم) - أن هدف روسيا في المنطقة هو محاربة الإرهاب الدولي الذي يشكل تهديدا للمصالح القومية الروسية.

وأشار لافرينتيف إلى أن الجولة الأخيرة من لقاءات أستانا أظهرت استعداد المعارضة السورية للتعامل مع موسكو، مشددا على ضرورة أن تقوم فصائل المعارضة السورية المعتدلة بقمع الإرهابيين في مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

وأعرب رئيس الوفد الروسي عن أمله في أن يصبح نظام "وقف الأعمال القتالية" في سوريا نظاما دائما، وأن يقود تثبيت "تخفيف التوتر" في المناطق الأربع وهي (الجنوب السوري والغوطة الدمشقية وإدلب وريف حمص) إلى استقرار الوضع في الأراضي السورية.

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