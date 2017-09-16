وزير الزراعة: 100 جنيه علاوة لمزارعي القطن حال توريده حتى 15 أكتوبر

القاهرة - أ ش أ:

قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منح المزارعين الحاصلين على تقاوي أقطان الإكثار علاوة 100 جنيه للقنطار الواحد، حال توريد المحصول حتى 15 أكتوبر المقبل.

وشدد البنا على وكلاء الوزارة في المحافظات والحملة القومية للنهوض بمحصول القطن والفرق العلمية التابعة له في المحافظات، في بيان، اليوم السبت، بسرعة إعداد حصر أسماء مزارعي القطن والذين تزيد إنتاجيهم على 10 قناطير للفدان الواحد، تمهيدا لتكريمهم ومنحهم مكافأة خاصة، لافتا إلى أن ذلك سيخلق تنافسا بين المزارعين لزيادة الإنتاجية والمساحة المنزرعة بالمحصول الموسم المقبل.

وقال إن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، بالنهوض بمحصول القطن المصري وتشجيع الفلاحين على زراعته، لزيادة المساحات المنزرعة به، وعودته إلى عرشه وسابق عهده وسمعته المعروفة عالميا.

وأوضح البنا، أن هناك تنسيقا مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بمحصول القطن والصناعات القائمة عليه، حيث تشمل الخطة أيضا تطوير المحالج والمغازل، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري.