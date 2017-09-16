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على هامش زيارة وزير النقل.. خروج عربة قطار الألومنيوم بقنا عن القضبان

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مصراوي Masrawy

على هامش زيارة وزير النقل.. خروج عربة قطار الألومنيوم بقنا عن القضبان

06:51 م السبت 16 سبتمبر 2017

على هامش زيارة وزير النقل.. خروج عربة قطار الألومنيوم بقنا عن القضبان

قنا - عبد الرحمن القرشي:
خرجت إحدى عربات قطار مخصص لنقل عمال مصنع الألومنيوم في نجع حمادي بمحافظة قنا عن قضبان السكك الحديدية، ما تسبب في تعطل الحركة لمدة نصف ساعة، دون أن يسفر الحادث عن إصابات.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء علاء العياط، إخطارًا بالحادث، وبأن القطار وهو مخصص لنقل العمال من داخل مصنع الألومنيوم إلى محطة سكة حديد نجع حمادى خرجت إحدى عرباته عن القضبان أمام شركة السكر بقرية "هو"، وتم فصل العربة عن القطار ليستكمل رحلته إلى المحطة.
وحرر محضر بالواقعة لحين إحالته إلى النيابة العامة.

وفي سياق آخر، أجرى وزير النقل الدكتور هشام عرفات زيارة اليوم إلى محافظة قنا، تفقد خلالها ازدواج طريق "قنا - سوهاج" الصحراوي الغربي، والذي يبغ طوله 140 كيلو متر.

وخلال الزيارة، أكد الوزير أن مشروع ازدواج طريق "قنا - سوهاج" سيحدث طفرة في حركة النقل والمواصلات بقنا ويُخفض نسبة الحوادث عليه، مشيرًا إلى خدمات كثيرة سيقدمها الطريق لقطاعات كثيرة من أبرزها قطاع السياحة.

وفيما لفت الوزير إلى انتهاء أعمال ازدواج الطريق خلال أيام، أكد أنه جاري الانتهاء من تركيب وسائل الأمان والعواكس والإشارات، تمهيدًا لافتتاح الطريق بداية أكتوبر المقبل.

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