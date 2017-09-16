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وزير النقل: السيسي يرفض فكرة خصخصة السكك الحديدية

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وزير النقل: السيسي يرفض فكرة خصخصة السكك الحديدية وزير النقل: السيسي يرفض فكرة خصخصة السكك الحديدية

التحرير

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قال هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة لم ولن تعرض خصخصة هيئة السكك الحديدية سواء في الأيام الماضية أو المقبلة.

 وأكد وزير النقل في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم السبت أن مشروع خصخصة هيئة السكك الحديدية لم تتم دراسته او التفكير فيه من الأساس.

وأضاف عرفات أن الرئيس عبدالفتاح ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يرفضان فكرة خصخصة الهيئة، خاصةً أنها تساهم وتعتبر منفعة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

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جاء ذك خلال تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل الطريق الصحراوي الغربي لمتابعة استكمال الطريق الذي يمتد من سوهاج إلى محافظة قنا، وتبلغ تكلفته 370 مليون جنيه.

ورافق عرفات خلال جولته اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا واللواء علاء العياط مدير الأمن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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التحرير

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