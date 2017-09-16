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أبو سنة: تطوير موانئ البحر الأحمر نقلة للاقتصاد المصري

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أبو سنة: تطوير موانئ البحر الأحمر نقلة للاقتصاد المصري أبو سنة: تطوير موانئ البحر الأحمر نقلة للاقتصاد المصري

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كتب - عادل نسيم

استعرض اللواء هشام أبو سنة رئيس موانئ البحر الأحمر المشروعات الخاصة بتطوير موانئ المحافظة، خلال المؤتمر الثالث لشباب لشباب البحر الأحمر.

وعقد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله المؤتمر  الشبابي اليوم السب لاستعراض المشروعات والخدمات المقامة بالمحافظة.

وقال أبو سنة إن مشروعات الموانئ بالبحر الأحمر تعد نقلة كبيرة فى هذا المجال، لافتا إلى أنه تم تطوير ميناء الغردقة السياحى بتكلفة 230 مليون جنيه، وميناء سفاجا بتكلفة ٤٥٠ مليون جنيه، كما سيتم إنشاء مينائين بالشلاتين وأبو رماد بتكلفة ٢٧٠مليون جنيه، وإنشاء قزق فى سفاجا لخدمة الميناء وإنشاء قزق ومارينا بالقصير كما سيتم إنشاء محطة للركاب بالقرب من مطار الغردقة على مساحة ٢٣ ألف متر مربع بتكلفة ٧٠ مليون جنيه.

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وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم إقامة محطة حاويات بميناء سفاجا بمساحة ٦٠٠ ألف متر مربع بتكلفة ٥٠٠ مليون دولار، والتى ستقوم بتحويل مدينة سفاجا إلى منطقة محورية لجنوب الوادى وأفريقيا لكونها المدخل الرئيسي لوسط وجنوب أفريقيا.

وأضاف أنه تم تجهيز وتشغيل ساحة انتظار خارجية بسفاجا لمنع تكدس الشاحنات بشوارع المدينة على مساحة 38 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 10 آلاف متر مربع للتوسعات المستقبلية، وأيضا إنشاء قزق ميكانيكى متطور بميناء سفاجا البحرى، كما أنه سيتم تطوير ميناء الحمراوين وتطوير ميناء القصير ليصبح أكبر مارينا لليخوت وإنشاء قزق بالقصير للسفن حمولة 300 طن.

من جانبه، أوضح محافظ البحر الأحمر أن هذه الطفرة تهدف إلى التمهيد لنجاح المثلث الذهبى والذى تم إصدار قرار جمهورى بتشكيل هيئة اقتصادية للمثلث الذهبى وسيتم تشكيلها للبدء فى العمل للاستفادة من ثروات البحر الأحمر، التى ستوفر فرص عمل بأعداد كبيرة وتساهم فى رفع المحافظة وجنوب اقتصاديا إلى مستوى مرتفع يوفر العديد من المشروعات إحداث التنمية الاقتصادية لمصر .

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