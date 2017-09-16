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وزير النقل: تكلفة تركيب «الإشارات الإلكترونية» 15 مليار جنيه

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وزير النقل: تكلفة تركيب «الإشارات الإلكترونية» 15 مليار جنيه وزير النقل: تكلفة تركيب «الإشارات الإلكترونية» 15 مليار جنيه

التحرير

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صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل بأن الرئيس عبدالفتاح وجه بعمل دراسة على الطرق التي بها أعلى معدلات .

وقاد عرفات سيارته بنفسه بداية من محافظة سوهاج متوجها إلى نجح حمادى للاطمئنان على الحالة الإنشائية وأعمال الرصف لطريق "سوهاج – قنا".

سلامة الطرق
وتفقد الوزير اليوم السبت الكباري التي تربط بين شرق وغرب نهر النيل وخاصة بالمدن والمناطق الجديدة خلال زيارته الطريق الصحراوى الغربى.

وأوضح عرفات، في تصريحاته خلال جولته التفقدية، أنه تفقد المحور الواقع على النيل بمحافظة سوهاج بطول ١١٠٠ متر بالإضافة إلى ٧ كباري بمختلف محافظات الصعيد، والتي سيتم افتتاحها خلال الربع الأول من العام المقبل، لخدمة المشروعات الاستثمارية التي تحقق التنمية بتلك المحافظات.

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وأكد وزير النقل اهتمام والقيادة السياسية بتنمية محافظات الصعيد، وتقليل الاعتماد على المعديات النيلية والتي توجد بها نسبة عالية من الخطورة وإضاعة الوقت، مشيرا إلى أنه سيتفقد محور نقادة قوص بطول ١٩ كيلو مترا والذي تقدر تكلفته بمليار جنيه.

السكك الحديدية
ولفت وزير النقل إلى اهتمام الدولة بتطوير السكك الحديدية، وذكر أنه تم توقيع عقود مع إحدى الشركات الأمريكية لتوريد ١٠٠ جرار وصيانتها بالإضافة إلى تحمل قطع الغيار وتدريب ٤٠ مهندسا بهيئة السكك الحديدية لرفع كفاءة ٢٣٥ فنيا بالهيئة.

ونوه عرفات إلى أن مدة العقد مع الشركة الأمريكية ١٥ عاما، مردفا بأن تلك الجرارات تعمل على خدمة كافة المحافظات والتي تتسم بالبعد الطولي، لافتا إلى أن الجرارات التي مر عليها ما يقرب من ٤٠ عاما سيتم استخدامها في المناوبات الداخلية للسكك الحديدية.

وتابع الوزير أنه تم البدء في تركيب الإشارات الإلكترونية بمزلقات السكك الحديدية في ٤ قطاعات وهي أسيوط سوهاج وبني سويف سوهاج ونجع حمادي وبنها الزقازيق بتمويل من البنك الدولي بتكلفة إجمالية بلغت ١٥ مليار جنيه.

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التحرير

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