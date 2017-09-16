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رئيس الوزراء: لا خصخصة للسكك الحديدية (فيديو)

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رئيس الوزراء: لا خصخصة للسكك الحديدية (فيديو) رئيس الوزراء: لا خصخصة للسكك الحديدية (فيديو)

التحرير

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا خصخصة لقطاع السكك الحديدية، موضحا أن مشاركة القطاع الخاص ستكون في القطاعات الخدمية.

وأضاف إسماعيل، خلال تصريحات عرضتها قناة "أون لايف" اليوم السبت، أنه سيتم التعاقد مع شركة "جنرال" الأمريكية، على شراء 100 جرار لتطوير السكك الحديدية.

وتابع: " تسعى لتحقيق نهضة كبيرة في قطاع السكك الحديدية"، لافتا إلى إحالة اللائحة التنفيذية لقانون تقنين الأراضي إلى مجلس الدولة.

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 وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنه يتابع طباعة الكتب المدرسية.

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التحرير

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