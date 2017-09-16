مُفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

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أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة حسام البدري، عن تشكيل فريقه، لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها بعد قليل، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

في خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد فتحي.

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في خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد الشيخ، جونيور أجاي، وليد أزارو.

وجاء على دكة البدلاء: محمد الشناوي، محمد نجيب، مؤمن زكريا، صالح جمعة، هشام محمد، عماد متعب.