حجازي يشارك في تعادل وست بروميتش أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

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تعادل فريق وست بروميتش ألبيون، أمام ضيفه وست هام يونايتد، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وشهدت المُباراة عدت فرص من الفريقين دون أن يتمكن أحدهما من هز الشباك، ليرتفع رصيد وست بروميتش لـ8 نقاط في المركز التاسع، ورصيد وستهام لـ4 نقاط في المركز الثامن عشر.

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وفي نفس الجولة، تعادل ليستر سيتي مع هدرسفيلد بهدف لكل فريق، تقدم لوران دوبواتر للأخير، في الدقيقة 46 وتعادل ليستر عبر فاردي بعدها بدقيقة من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة رفع ليستر رصيده لـ4 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد هدرسفيلد لـ8 نقاط في المركز الخامس.