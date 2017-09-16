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«البريميرليج»| ستوك يسقط على يد نيوكاسل.. والسيتي يسحق واتفورد

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«البريميرليج»| ستوك يسقط على يد نيوكاسل.. والسيتي يسحق واتفورد «البريميرليج»| ستوك يسقط على يد نيوكاسل.. والسيتي يسحق واتفورد

التحرير

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اقتنص نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره ستوك سيتي بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل لنيوكاسل اللاعب الغاني الدولي كريستيان أتسو في الدقيقة 19، قبل أن ينجح النجم السويسري شيردان شاكيري في تسجيل هدف التعادل لستوك سيتي في الدقيقة 12 من الشوط الثاني، وأضاف جمال لاسيليس هدف الفوز لنيوكاسل في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وشارك النجم المصري رمضان صبحي بديلًا للنجم خيسي رودريجز في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نيوكاسل لـ 9 نقاط في المركز الرابع، وتجمد رصيد ستوك سيتي عند 5 نقاط في المركز 13.

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وفي إطار هذه الجولة، قاد الأرجنيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي فريقه، لاكتساح مضيفه واتفورد بسداسية نظيفة في المباراة التي أُقيمت بينهما على «فيكارج رود».

أحرز أجويرو ثلاثة أهداف للسيتي في الدقائق 27 و31، 81 على التوالي، بينما تكفل البرازيلى جابرييل خيسوس باحراز الهدف الثالث في الدقيقة 37، ونيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 64، واختتم سلسلة الأهداف رحيم سترلينج في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقاط، بينما يتمركز وأتفورد فى المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

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