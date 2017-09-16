صلاح يُنقذ ليفربول من الخسارة أمام بيرنلي في «البريميرليج»

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تعادل ليفربول الإنجليزي، مع ضيفه بيرنلي، بهدف لكل منهما، في المُباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميير ليج».

تقدم بيرنلي عن طريق سكوت أرفيلد في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وتعادل النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 29، من هدف داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة وتصويبة لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

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بتلك النتيجة رفع «الريدز» رصيدهم لـ8 نقاط في المركز السابع بفارق 5 نقاط كاملة عن المتصدر مانشستر سيتي، ورفع بيرنلي رصيده لـ8 نقاط أيضًا في المركز السادس.