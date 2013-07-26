الحلقة (15) من "ذات": ذات تسافر للإسكندرية بعد مشادة مع زوجها وتلتقي بصفية وعزيز

كتب : عمرو عز الدين منذ 9 دقائق

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "ذات" سفر ذات إلى الإسكندرية بعد المشادة السابقة مع زوجها عبدالمجيد الذي يقوم بدوره الفنان باسم سمرة، دون أن تخبره، والتقت هناك بصديقتها صفية زوجة عزيز الذي يقوم بدوره الفنان هاني عادل، لتشكو لها مما حدث وهي تبكي، وأخبرتها صفية أن عزيز أصيب بالضغط والسكر بعد التعذيب في المعتقل وفقد عمله بسبب السياسة، بينما تحاول صفية مساعدته.

تذهب ذات مع صفية لزيارتها في منزلها وترى أنها تعيش في منزل متواضع جدا، وبسيط في تكوينه، قبل أن تقابل عزيز الذي يسعد برؤيتها جدا، لكنها تشعر بالحزن عندما تراه ضعيفا ومريضا.

يبحث عبدالمجيد عن ذات في كل مكان وهو يشعر بالقلق، بينما تفشل ذات في العودة إلى الإسكندرية وتبيت ليلتها عند صفية.

يذكر أن مسلسل "ذات" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وبطولة نيللي كريم، وباسم سمرة وهاني عادل وأحمد كمال وانتصار وإنجي وجدان، سيناريو وحوار مريم ناعوم ومن إخراج كامة أبو ذكري.