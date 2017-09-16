وزير الصحة يُحيل وكيل الوزارة بالبحيرة للتحقيق لشراء مستلزمات من شركات خارجية

كتب – أحمد جمعة وأحمد نصرة:

أحال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والصيدلانية المسئولة عن المستلزمات بمستشفى كفر الدوار؛ للتحقيق العاجل نتيجة تقاعسهم عن توريد المستلزمات الطبية للمستشفى من مخازن المديرية والوزارة، وشرائها من شركات خارجية.

جاء ذلك خلال جولة وزير الصحة والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم السبت، لمستشفى كفر الدوار العام.

وأعرب وزير الصحة عن استيائه لما وجده من إهمال بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وعدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفى.

ووجه راضي برفع كفاءة المستشفى بالكامل، حيث يبدأ العمل بتطوير قسم الاستقبال والطوارئ والانتهاء منه خلال الثلاثة أشهر القادمة، وميكنة الصيدلية الخاصة بالمستشفى لمتابعة نواقص الأدوية بالمستشفى وتوفيرها.

ووجه "عماد الدين" بتزويد المستشفى بكاميرات مراقبة لتغطيتها بالكامل، حيث تغطي الكاميرات حاليا 65% من مساحة المستشفى.