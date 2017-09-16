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"ماسبيرو" يوضح حقيقة إذاعة مباريات مصر حال الصعود لكأس العالم

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مصراوي Masrawy

"ماسبيرو" يوضح حقيقة إذاعة مباريات حال الصعود لكأس العالم

06:16 م السبت 16 سبتمبر 2017

ماسبيرو

كتب- مصطفى المنشاوي:

نفى محمد عفيفي، رئيس قناة "نايل سبورت"، ما تردد عن إذاعة التليفزيون المصري مباريات الوطني حال الصعود لكأس العالم بروسيا 2018.

وأوضح عفيفي في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أن لم يتم تحديد موقف إذاعة مباريات الدول المشاركة في البطولة حتى الآن، لافتا إلى أن قرار البث يرجع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهناك حقوق بث لهذه المباريات، ولم نحصل عليها.

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بتصفيات ، بعد تغلبه على نظيره الأوغندي بهدف دون مقابل في المباراة التى جمعتهما يوم 4 سبتمبر الماضي، على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الرابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

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مصراوي Masrawy

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