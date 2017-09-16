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الشرطة البريطانية تنفذ عملية دهم في سانبوري قرب لندن

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مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية تنفذ عملية دهم في سانبوري قرب لندن

06:09 م السبت 16 سبتمبر 2017

الشرطة البريطانية تنفذ عملية دهم في سانبوري قرب لندن

عنصر مسلح في الشرطة البريطانية غداة الاعتداء على م

لندن – (أ ف ب):

أعلنت الشرطة البريطانية تنفيذ عملية دهم ما زالت مستمرة بعد ظهر السبت في شقة في سانبوري-اون- تيمز على بعد حوالى عشرين كيلومترا جنوب غرب لندن في إطار التحقيق في الاعتداء على مترو الانفاق بالعاصمة البريطانية.

وأكدت الشرطة في بيان أنها "اخلت شقة سكنية في سانبوري، في منطقة سوري، وتقوم بتفتيشها"، مضيفة ان عملية الاخلاء "بدأت قرابة الساعة 13,40 (12,40 ت غ)".

كما تم إجلاء سكان المباني المحيطة بالشقة "كإجراء وقائي" بحسب المصدر نفسه.

وتأتي هذه العملية بعد اعتقال شاب يبلغ 18 عاما صباح السبت في بلدة دوفر الساحلية (جنوب شرق) على صلة بالقنبلة اليدوية الصنع التي اسفر انفجارها صباح الجمعة في ساعة الذروة في محطة "بارسونز غرين" للمترو عن اصابة 30 شخصا.

وأعلنت الشرطة "عملية توقيف هامة"، الوحيدة في هذه القضية حتى الآن.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الاعتداء الذي اعتبرته الشرطة هجوما "إرهابيا"، مؤكدة أن "مستوى الخطر يبقى حرجا"، أي في حده الأقصى، ما يعني ان اعتداء آخر قد يكون "وشيكا" في رأيها.

هذا المحتوى من

AFP

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