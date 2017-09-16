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نائب وزير السياحة بعد حلف اليمين أمام السيسي: أسعى للنهوض بالقطاع

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مصراوي Masrawy

نائب وزير السياحة بعد حلف اليمين أمام : أسعى للنهوض بالقطاع

06:05 م السبت 16 سبتمبر 2017

نائب وزير السياحة بعد حلف اليمين أمام السيسي: أسعى للنهوض بالقطاع

الدكتورة عادلة رجب

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة، إنها تسعى لتقديم كافة الدعم الممكن للنهوض بقطاع السياحة عبر منصبها الجديد، خلال الفترة المقبلة.

وأدت، اليوم السبت، الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، نائبا لوزير السياحة.

وأضافت "رجب" في تصريحات لمصراوي، إن "منصب نائب الوزير ليس منصب شرفي، وسيظهر ذلك في التكليفات التي ستوكل لها بعد التشاور مع وزير السياحة يحي راشد."

وفي 31 مايو الماضي، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، بالأغلبية على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعيين الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة نائبا للوزير.

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مصراوي Masrawy

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