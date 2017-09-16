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الكهرباء توضح سبب ارتفاع قيمة فواتير الاستهلاك

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مصراوي Masrawy

الكهرباء توضح سبب ارتفاع قيمة فواتير الاستهلاك

05:44 م السبت 16 سبتمبر 2017

الكهرباء توضح سبب ارتفاع قيمة فواتير الاستهلاك

الكهرباء

 

كتبت - هاجر حسني:

كشف أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن بعض الأسباب التي تؤدي لارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بنسب كبيرة عن الاستهلاك المعتاد.

وقال حمزة في تصريحات لمصراوي، إنه من الوارد أن يحدث عطل بعداد الكهرباء وهو ما ينتج عنه قراءة خاطئة للاستهلاك، مضيفًا أنه لكي يتم التأكد من سلامة العداد لابد من مقارنة القيمة الموجودة في الإيصال بعد استلامه والقراءة الحالية في العداد، فإذا كانت قيمة الإيصال أكبر من العداد ربما يكون هناك خلل.

وتابع "ممكن وقتها يتوجه الشخص لفرع الشركة التابع لها ويتقدم بطلب لفحص العداد للتأكد من سلامته".

وما بين 6 آلاف وأكثر من 50 ألف جنيه، فوجئ العشرات من أهالي مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان بفواتير كهرباء شهر سبتمبر مرتفعة للغاية، ما أثار غضب الأهالي، خاصة وأنها تخص شققًا سكنية لا تحوي سوى الأجهزة المنزلية البسيطة.. والتي رصدها مصراوي في هذا التقرير (بالمستندات - فاتورة كهرباء بـ 51 ألف جنيه لمواطن بأسوان.. وصاحبها: لو بعت بيتي لن يكفي للسداد)

ودعا وزير الكهرباء محمد شاكر، المواطنين الذين يكتشفون أي زيادة غير عادية بفواتير الكهرباء الخاصة بهم، للتقدم بشكوى على الفور لمعرفة الأسباب.

وفيما يخص التطبيق الخاص بحساب استهلاك الكهرباء على الموبايل، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يواجه بعض الأعطال، وبدلًا من ذلك يمكن أن يلجأ المستهلك إلى الرقم المخصص 121 ويبلغ عن القراءة ليعرف قيمة استهلاكها تليفونيًا.

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مصراوي Masrawy

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