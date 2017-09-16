عكس المتعارف عليه.. تناول أكثر من 3 وجبات لمعدلات حرق أعلى

كتبت- ندي غنيم:

عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، يتم اعتماد فكرة تجويع أنفسنا في الغالب، أو اتباع بعض الحميات الغذائية التي تعتمد 3 وجبات رئيسية في اليوم منخفضة السعرات.

ولكن أظهرت دراسة يونانية جديدة أن تناول 6 وجبات يوميًا بدلًا من 3، يمكن أن يساعدك على تحقيق الاستقرار في مستويات السكر في الدم، والالتزام بنظام غذائي صحي والحد من الجوع طوال اليوم، حيث أن تواتر الطعام مع الحفاظ على عدد السعرات الحرارية اللازمة يمكنه مساعدة البدناء على خفض الوزن.

وقام الباحثون بتقييم 47 شخصا يعانون من مرض السكري من النوع الثاني أو أعراض الإصابة بالمرض، ووجدوا أن أولئك الذين يتناولون كميات أقل من الطعام على فترات عدة في اليوم، غالبا ما يكونون أفضل بكثير في ما يتعلق بالتحكم في نسبة السكر في الدم من أولئك الذين يستهلكون ثلاث وجبات يوميًا.

وطلب من المشاركين في الدراسة اتباع نظام غذائي خاص لمدة 6 أشهر، وكان لكن شخص السعرات الحرارية ذاتها على مدار اليوم مع تنوع وتيرة تناول الطعام.

وحصل نصف المشاركين على 3 وجبات يوميا بينما حصل النصف الآخر على 6 وجبات، ومن ثم تم تبادل نظام الوجبات بين المجموعتين بعد ثلاثة أشهر.

ووجد الباحثون أن الذين تناولوا 6 وجبات طوال اليوم، سجل لديهم انخفاض في الهيموغلوبين السكري ومستويات الغلوكوز، وهو علامة على تحسن السيطرة على نسبة السكر في الدم.

أما في ما يتعلق بتخفيف الوزن فإن أهمية تناول وجبات عدة صغيرة على مدار اليوم تكمن في كونها تسهم في استقرار مستويات الأنسولين، فعندما نتناول وجبة كبيرة يفرز الجسم الكثير من الأنسولين للتعامل مع كمية السكر الكبيرة الناتجة عن هضم الوجبة الضخمة، والتي تدخل مجرى الدم وترفع مستويات الغلوكوز فيه، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ويقوم الأنسولين بحمل نسبة من هذا السكر إلى الخلايا والأنسجة، حيث تستخدم كطاقة، أما النسبة الفائضة فيضطر الجسم إلى تخزينها على شكل دهون، وغالبا ما يتم تخزينها في منطقة البطن.

أما الوجبات الصغيرة فلا يؤدي تناولها إلى إفراز الكثير من الأنسولين، ولا تؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات سكر الدم، ويتم استخدام الجزء الأكبر من السكر الذي تطلقه كطاقة، ولا يتم تخزينه على شكل دهون.