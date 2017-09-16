أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

انتهاء اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة عبد العال

Google+ Print
انتهاء اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة عبد العال انتهاء اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة عبد العال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتهى عصر اليوم، السبت، اجتماع المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس الجمعية، وهو الاجتماع الأول للمكتب الموسع بعد تولي رئاسة الجمعية، وحضر الاجتماع نائب رئيس البرلمان الأوربي وممثلو برلمانات إيطاليا وتركيا، إضافة إلى رؤساء لجان الجمعية.

ووقال بيان لمجلس النواب، إنه شهدت فعاليات الاجتماع كلمة ترحيبية للدكتور عبد العال أعقبها مداخلات من رؤساء لجان الجمعية حول أنشطة اللجان وبرامج عملها وأولوياتها خلال الفترة المقبلة، كما شهد الاجتماع مداخلة من السفير إيهاب فهمي مساعد أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ممثلا لأمانة الاتحاد.

شاهد أيضا

وأضاف أنه تناقش المجتمعون حول مسألة إنشاء أمانة دائمة للجمعية، لأول مرة في تاريخ الجمعية، ويُحسب للرئاسة المصرية اتخاذ قرار بتحديد مقر أمانة دائمة للجمعية في برشلونة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء هذه الأمانة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الدكتور علي عبد العال خلال الاجتماع عن تبني الرئاسة المصرية للجمعية موضوع مكافحة الإرهاب ليكون الموضوع الرئيسي الذى تنتظم حوله برامج عمل الجمعية ولجانها خلال عام الرئاسة المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)