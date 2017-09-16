انتهاء اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة عبد العال

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انتهى عصر اليوم، السبت، اجتماع المكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس الجمعية، وهو الاجتماع الأول للمكتب الموسع بعد تولي مصر رئاسة الجمعية، وحضر الاجتماع نائب رئيس البرلمان الأوربي وممثلو برلمانات إيطاليا وتركيا، إضافة إلى رؤساء لجان الجمعية.

ووقال بيان لمجلس النواب، إنه شهدت فعاليات الاجتماع كلمة ترحيبية للدكتور عبد العال أعقبها مداخلات من رؤساء لجان الجمعية حول أنشطة اللجان وبرامج عملها وأولوياتها خلال الفترة المقبلة، كما شهد الاجتماع مداخلة من السفير إيهاب فهمي مساعد أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ممثلا لأمانة الاتحاد.

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وأضاف أنه تناقش المجتمعون حول مسألة إنشاء أمانة دائمة للجمعية، لأول مرة في تاريخ الجمعية، ويُحسب للرئاسة المصرية اتخاذ قرار بتحديد مقر أمانة دائمة للجمعية في برشلونة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء هذه الأمانة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الدكتور علي عبد العال خلال الاجتماع عن تبني الرئاسة المصرية للجمعية موضوع مكافحة الإرهاب ليكون الموضوع الرئيسي الذى تنتظم حوله برامج عمل الجمعية ولجانها خلال عام الرئاسة المصرية.