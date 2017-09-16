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«الضريبة الموحدة» قانون لمحاسبة أصحاب المشروعات الصغيرة بشكل مبسط

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«الضريبة الموحدة» قانون لمحاسبة أصحاب المشروعات الصغيرة بشكل مبسط «الضريبة الموحدة» قانون لمحاسبة أصحاب المشروعات الصغيرة بشكل مبسط

التحرير

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تعكف وزارة المالية الأيام الحالية، على الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيدًا للعمل به قبل نهاية العام الجاري.

ويعمل القانون على وضع نظام مبسط يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تمهيدًا لتضمينها للعمل تحت مظلة القانون.

يتضمن المشروع عدة ملامح أساسية، أبرزها تبسيط الإجراءات على المتعاملين مع مصلحة الضرائب في ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات، ما يسهم أيضا في تحسين ترتيب في مؤشرات ممارسة الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.

ويرسي نظاما متكاملا للحوافز وإثابة العاملين بالقطاع الضريبي وفقا لمعايير واضحة وشفافة وعادلة ولا تخضع للأهواء الشخصية، وهو ما سبق أن أعلن عنه عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

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ويعمل القانون على وضع نظام مبسط، يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تمهيدا لتضمينها للعمل تحت مظلة القانون.

وطبقا لبيان سابق صادر عن الوزارة، يعد قانون الإجراءات الضريبية أحد العناصر الأساسية بمنظومة الإصلاحات الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليا، حيث يتكامل مع القوانين التي صدرت مؤخرا وشملت قانوني إنهاء المنازعات الضريبية والضريبة على القيمة المضافة والجاري حاليا إعداد مشروع لائحته التنفيذية.

ويهدف القانون تعظيم الإيرادات العامة وتخفيض العجز بالموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثل الإيرادات الضريبية 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة.

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