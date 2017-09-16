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خروج عربة قطار عن القضبان في قنا

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خروج عربة قطار عن القضبان في قنا خروج عربة قطار عن القضبان في قنا

التحرير

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خرجت إحدى عربات قطار مصنع الألومنيوم بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم السبت، عن قضبان السكك الحديدية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وذكر مصدر بهيئة السكك الحديدية في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم السبت أن القطار ينقل الموظفين وقاطني مدينة الألومنيوم وعمال المصنع من نجع حمادي إلى المدينة ومقر عملهم بالمصنع.

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وأضاف المصدر أن عربة من قطار الألومنيوم خرجت عن قضبان السكك الحديدية وذلك أثناء سيره من محطة قطارات مركز نجع حمادي إلى مصنع الألومنيوم، مشيرا إلى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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التحرير

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