أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نائب برلماني: قطر تسير على خطى إسرائيل في مفاوضاتها مع دول المقاطعة

Google+ Print
نائب برلماني: قطر تسير على خطى إسرائيل في مفاوضاتها مع دول المقاطعة نائب برلماني: قطر تسير على خطى إسرائيل في مفاوضاتها مع دول المقاطعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب محمد ماهر حامد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دولة قطر تسير على خطى إسرائيل فيما يخص المراوغة والكذب والتدليس، مشيرًا إلى أنها تطلب الجلوس على مائدة المفاوضات مع الدول الأربع المطالبة بمكافحة الإرهاب وتقوم بالخداع والمراوغة معهم.

وأوضح ماهر، في تصريح له اليوم السبت، أن كل يوم يمر يثبت أن هذه الدويلة تراوغ والسعودية والإمارات والبحرين، والقيادة المصرية وباقي الدول الخليجية يفهمون هذه الألاعيب جيدا، ويعلمون كيف ينتزعون حقوقهم، لافتًا إلى أن مصر انتزعت من إسرائيل التي ظلت فترة تراوغ مفوضها وتكذب فيما يخص الحقوق المصرية في أرض طابا، وقادرة على إيقاف قطر في دعمها للإرهاب، مع العلم أن قطر تتكبد كل يوم خسائر فادحة.

شاهد أيضا

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك ثورة داخل الأسرة القطرية واحتمالية إقصاء الأمير عن الحكم واردة وتتسارع، وهذا السبب الرئيسي في إعلانه طلب الجلوس للتفاوض مع دول المقاطعة، محذرًا من أي تدخل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تأتمر بأمرها دولة الإرهاب وتمول الإرهاب بتعليمات من الغرب، مطالبًا باقي الدول العربية والخليجية والإسلامية بالتحالف مع دول المقاطعة لإيقاف قطر عن دعم الإرهاب وتفكيك المنطقة العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)

مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو)