نائب برلماني: قطر تسير على خطى إسرائيل في مفاوضاتها مع دول المقاطعة

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قال النائب محمد ماهر حامد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دولة قطر تسير على خطى إسرائيل فيما يخص المراوغة والكذب والتدليس، مشيرًا إلى أنها تطلب الجلوس على مائدة المفاوضات مع الدول الأربع المطالبة بمكافحة الإرهاب وتقوم بالخداع والمراوغة معهم.

وأوضح ماهر، في تصريح له اليوم السبت، أن كل يوم يمر يثبت أن هذه الدويلة تراوغ مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والقيادة المصرية وباقي الدول الخليجية يفهمون هذه الألاعيب جيدا، ويعلمون كيف ينتزعون حقوقهم، لافتًا إلى أن مصر انتزعت من إسرائيل التي ظلت فترة تراوغ مفوضها وتكذب فيما يخص الحقوق المصرية في أرض طابا، وقادرة على إيقاف قطر في دعمها للإرهاب، مع العلم أن قطر تتكبد كل يوم خسائر فادحة.

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وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك ثورة داخل الأسرة القطرية واحتمالية إقصاء الأمير عن الحكم واردة وتتسارع، وهذا السبب الرئيسي في إعلانه طلب الجلوس للتفاوض مع دول المقاطعة، محذرًا من أي تدخل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تأتمر بأمرها دولة الإرهاب وتمول الإرهاب بتعليمات من الغرب، مطالبًا باقي الدول العربية والخليجية والإسلامية بالتحالف مع دول المقاطعة لإيقاف قطر عن دعم الإرهاب وتفكيك المنطقة العربية.