هل يؤجل البرلمان توقيع عقود المشروع النووي بالضبعة؟

التحرير

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جاء تحديد موعد لتوقيع عقود المشروع النووي بالضبعة مع الجانب الروسي، عقب توجيه الرئيس السيسي، الدعوة للرئيس الروسي لحضور الاحتفال الذي سيقام بمناسبة وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة، وهو ما يؤكد اقتراب موعد توقيع العقود، وهو ما رحب به بوتين، على أن يتم الاتفاق على موعد الزيارة بين الجانبين، وجاء ذلك خلال مشاركتهما مؤخرًا، بقمة "بريكس"، بمدينة شيامن الصينية، بينما لا يزال مجلس الدولة يناقش عقدا من العقود الأربعة الخاصة بالمشروع، وما هي إلا أيام وينتهي مجلس الدولة من مراجعة العقود قانونيًا، والتي تعد مراجعتها ليست عائقا أمام توقيع العقود.

"توقيع العقود مسؤولية الرئاسة"، هذا ما أكده مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء، تعقيبًا على الموعد المحدد لتوقيع العقود الأربعة لمشروع الضبعة، لافتًا إلى أن العقود تم توقيعها "بالأحرف الأولى" فقط بين وزارتي الكهرباء وشركة روس أتوم الروسية والمسؤولة عن تنفيذ المفاعلات الأربعة بقدرات 4800 ميجاوات، لتكون قدرة كل مفاعل 1200 ميجاوات.



توريد العقود لمدة 60 عامًا

وأكد المصدر لـ"التحرير" أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة ثلاثة عقود من عقود المشروع النووي، والعقد الأول، الخاص بالإنشاء، منوهًا بأن هذا العقد تألف من 3500 صفحة، وتم الانتهاء منه بالكامل، فضلًا عن الانتهاء من العقد الثاني والخاص بتوريد الوقود النووي للمفاعلات النووية المصرية من روسيا، لمدة 60 عامًا.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة العقد الثالث، والخاص بالوقود المستنفد، وهو الوقود الذي يتم استخدامه في إنتاج الكهرباء في المحطات، بحيث يكون التصرف مع هذا الوقود بشكل آمن، من حيث النقل والتخزين، وجار الآن مراجعة العقد الرابع والخاص بالتشغيل والصيانة، كما يشمل الدعم الفني للتشغيل والصيانة، وبمجرد الانتهاء من مراجعته، سيتم إرساله لوزارة الكهرباء خلال أيام قليلة، على حسب تأكيد المصدر، مشددًا على أن توقيع العقود سيتم مع الجانب الروسي قبل نهاية العام، وهو ما أكده وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.



العقود ستكون باطلة إن لم تعرض على البرلمان

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وما هي إلا أيام قليلة تفصلنا عن الانتهاء عن مراجعة كل عقود المشروع الأربعة من مجلس الدولة، فماذا عن دور البرلمان في توقيع الاتفاقيات الأربع الخاصة بالمشروع النووي؟ هذا ما أجابت عنه النائبة، الدكتورة سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بأن دور الانعقاد الجديد للمجلس سيبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل، ولا مفر من عرض العقود على البرلمان، لافتة إلى أنه في حالة عدم عرض العقود والقرض على البرلمان ستعد الاتفاقيات "باطلة".

واستشهدت عثمان بالدستور، الذي ينص على موافقة مجلس النواب على جميع التعاقدات والقروض وحتى المنح، مشيرة إلى أن القرض الخاص بمشروع الضبعة النووي والمقدر بـ25 مليار دولار تمت الموافقة عليه "مبدئيًا"، بينما الموافقة النهائية ستتم بموافقة الجلسة العامة بالبرلمان، لأن الموافقة المبدئية كانت من لجنة الطاقة والبيئة فقط، منوهة بأنه ستتخذ إجراءات لسرعة البت فيما يخص عقود المشروع النووي.

وأفادت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بأنه يوجد مميزات بالتعاقد مع الروس، تتمثل في أن العقود نصت على أن يكون أول سنتين من تشغيل المفاعلات النووية بشراكة مصرية، وليس كما هو متبع من الجانب الروسي خلال تعاقداتهم مع دول أخرى، بأن أول عامين من عمر تشغيل المفاعل مقصورة على الجانب الروسي.

ارتفاع معدلات الأمان

وأضافت أنه من ضمن المميزات، هي دفع الأقساط الخاصة بقيمة القرض عقب الانتهاء من المرحلة الرابعة، وهي الخاصة بإنشاء المفاعل الرابع، فضلًا عن أن قيمة القرض الأقل فائدة، منوهة بأنه سيتم سداده على فترات تصل إلى 35 عامًا، مقسمة ما بين 13 سنة فترة سماح، وعقب انتهائها سيتم دفع قيمة القرض على مدى 22 سنة.

وأكدت ارتفاع معدلات الأمان للمحطة النووية بالضبعة، كما أشارت إلى أنها اطلعت على معدلات الأمان أثناء زيارتها التفقدية بروسيا منذ قرابة الـ6 أشهر، لأحد المفاعلات الذي يحاكي المفاعل النووي المصري، بأن المفاعل سيصمم بكتلة خرسانية داخلية على عمق 1.5 متر، مما يجعله قادرًا على تحمل اصطدام بطائرة ساقطة باتجاه عمودي نحو المفاعل، بخلاف أنها وجدت الأشجار والمساكن الخشبية في محيط المفاعل كأكبر دليل على التعايش والأمان مع المفاعل النووي.