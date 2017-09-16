أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام -
والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين -
«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد -
«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور) -
مصطفى بكري: لازم نبلع «الزلط» عشان مصر (فيديو) -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

إصابة سائقين في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالإسكندرية

Google+ Print
إصابة سائقين في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالإسكندرية إصابة سائقين في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصيب سائقان في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية، اليوم السبت؛ بسبب خلاف على أولوية المرور. 
 
تحريات المباحث دلت أن المشاجرة وقعت بين "ن. ع."، 19 سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى، و5 آخرين بينهم سيدة، و(طرف ثاني) "ه.س"، 40 سنة، سائق، مصاب بجرح بالأذن اليسرى وسحجات بالظهر، و"ع.م"، 50 سنة؛ بسبب خلاف على أولوية المرور.

تمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصاب الأول إلى مستشفى سموحة الجامعي، والثاني إلى مستشفى جمال عبد الناصر للعلاج.

شاهد أيضا

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)