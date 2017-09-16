إصابة سائقين في مشاجرة بسبب أولوية المرور بالإسكندرية

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أصيب سائقان في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية، اليوم السبت؛ بسبب خلاف على أولوية المرور.



تحريات المباحث دلت أن المشاجرة وقعت بين "ن. ع."، 19 سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى، و5 آخرين بينهم سيدة، و(طرف ثاني) "ه.س"، 40 سنة، سائق، مصاب بجرح بالأذن اليسرى وسحجات بالظهر، و"ع.م"، 50 سنة؛ بسبب خلاف على أولوية المرور.

تمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصاب الأول إلى مستشفى سموحة الجامعي، والثاني إلى مستشفى جمال عبد الناصر للعلاج.

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حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية إلى النيابة العامة للتحقيق.