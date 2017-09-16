إسماعيل: لا خصخصة للسكة الحديد.. وتعاقدنا مع شركة «جنرال»

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أعلن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تناقش اللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017، بشأن تقنين الأراضي وسيتم إحالتها إلى مجلس الدولة، الإثنين المقبل، نافيا وجود أي نية للحكومة لخصخصة السكة الحديد.

وقال إسماعيل، في تصريح صحفي، بمقر مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن الحكومة تسعى لتحقيق نهضة كبيرة في قطاع السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على 100 جرار، ستدخل الخدمة بداية عام 2018.

كان هشام عرفات، وزير النقل، قد قال إن دخول القطاع الخاص بمنظومة سكك حديد مصر أصبح ضرورة مهمة، مثلما تعمل جميع دول العالم.

وأضاف عرفات، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن دخول القطاع الخاص يتطلب تعديل قانون السكة الحديد، وهو ما تعمل عليه الحكومة.

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وذكر رئيس الوزراء أن مؤتمر الشمول المالي يعد رؤية للهيئات وللمنظمة الدولية لمصر كنموذج على طريق النجاح في مسار الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن مصر تعطي تجربتها وخبرتها للشمول المالي، والوزراء عرضوا رؤية مصر وتحركاتها في الثلاث السنوات الماضية، ويعقد لرؤية العالم لمصر وتحركها نحو الإصلاح.

وأشار إلى أنه ناقش استعدادات بدء العام الدراسي مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم وجاهزيتهما لقبول الطلاب، لافتا إلى أنه تم إضافة 25 ألف فصل لتقليل الكثافة في الفصول.

وأضاف أن الحكومة تقدر دور المعلمين في مصر وتعطي لهم دورات تدريبية لأنهم محور التعليم في البلاد.