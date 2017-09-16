فرج عامر رئيسًا لسموحة بـ«التزكية»

التحرير

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فاز فرج عامر، رئيس نادي سموحة، برئاسة النادي للمرة الثانية على التوالى، بالتزكية، وذلك بعد غلق باب الترشح للانتخابات عصر اليوم السبت، لتصبح الولاية السادسة لفرج في رئاسة النادي الساحلي.

وكان سموحة قد أعتمد اللائحة الخاصة به والتي تشمل إجراء الانتخابات على منصب رئيس ونائب رئيس و4 أعضاء فوق ٣٥ سنةـ وعضو تحت السن.

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وأكد عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه سعيد بثقة الجمعية العمومية، موضحًا أنها وسام على صدره مشددًا على أنه حتى الآن يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولم يحدد القائمة التي سيدعمها في الانتخابات لأن الوقت مازال مبكرًا.