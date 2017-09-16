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الاتحاد يحقق «ريمونتادا» أمام النصر في الدوري

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الاتحاد يحقق «ريمونتادا» أمام النصر في الدوري الاتحاد يحقق «ريمونتادا» أمام النصر في الدوري

التحرير

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تمكن فريق الاتحاد السكندري، من تحقيق «ريمونتادا» بعد أن حوّل خسارته لفوز بثلاثية مقابل هدفين، أمام نظيره النصر، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

تقدم فريق الاتحاد عن طريق حسام باولو المُعار من في الدقيقة 62، قبل أن يتعادل النصر سريعًا عبر محمد سعيد في الدقيقة 68، وبعدها بـ4 دقائق تقدم الأخير عن طريق محمد حسن ميدو.

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ورفض الاتحاد أن يخرج من اللقاء مهزومًا ليتعادل عبر التونسي محمد علي منصر، القادم من الترجي في الدقيقة 77، وسجل مانوتشو المُعار من الزمالك هدف الفوز في الدقيقة 79، وهو الهدف الثاني له على التوالي في الدوري.

بهذه النتيجة حقق الاتحاد أول 3 نقاط له في المركز الخامس، وخرج النصر دون نقاط في المركز الـ15.

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التحرير

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